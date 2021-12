La linea A di Samsung si conferma essere la più interessante e popolare, alla pari con la serie S. Ed oggi può contare su un nuovo esponente: Galaxy A13 5G, potente ed economico – come lo abbiamo definito nel titolo.

Il nuovo A13 va a prendere il posto del fortunato A12, il quale però poteva contare sulla sola connettività 4G. Connessione 5G e prezzo superiore, circa 70 dollari in più rispetto al suo predecessore; il prezzo più elevato é giustificato da alcune funzionalità premium, tra cui il display Infinity-V HD Plus da 6,5 ​​pollici frequenza di aggiornamento adattiva di 90Hz.

Ci piace la scelta del processore, ovvero il MediaTek Dimensity 700, che siamo sicuri consentirà un multitasking più che decente grazie al sempre ottimo software di Samsung. Galaxy A13 5G é altresì dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, per una maggiore qualità nel comparto fotografico.

Dimensioni e peso : 164,5 x 76,5 x 8,8 mm, 95 g

: 164,5 x 76,5 x 8,8 mm, 95 g Display : 6,5 ​​pollici HD, refrash a 90Hz adattivo

: 6,5 ​​pollici HD, refrash a 90Hz adattivo Processore : MediaTek Dimensity 700

: MediaTek Dimensity 700 Storage intero : 64 GB espandibili fino a 1 terabyte

: 64 GB espandibili fino a 1 terabyte RAM : non specificato

: non specificato Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Sicurezza : sensore di impronte digitali, laterale

: sensore di impronte digitali, laterale Fotocamera posteriore : 50 megapixel principale + 2 megapixel macro + 2 megapixel profondità

: 50 megapixel principale + 2 megapixel macro + 2 megapixel profondità Fotocamera frontale : 5 megapixel

: 5 megapixel Porta USB Type-C

Jack cuffie da 3,5 mm

Connettività : 5G, NFC

: 5G, NFC Software: Android 11 con One UI 3.0

Galaxy A13 5G: prezzo e disponibilità

Come detto poc’anzi, Galaxy A13 parte da un prezzo di 249,99 dollari e inizialmente sarà disponibile negli Stati Uniti; al momento, non abbiamo info circa il suo arrivo in Europa, ma siamo sicuri che notizie in merito arriveranno in occasione del CES di Ginevra. L’azienda coreana con questo smartphone va a sfidare la serie OnePlus Nord, che offre specifiche simili ad un prezzo ancora più concorrenziale.

Assieme ad A13, Samsung ha svelato anche Galaxy A03s, il quale verrà proposto ad un prezzo di 159 dollari. Il colosso non ha condiviso le specifiche esatte del modello già presente in altre regioni, e che si caratterizza per la presenza di un chipset MediaTek Helio P35, schermo HD da 6,5 ​​pollici e batteria da 5.000 mAh. Un discreto entry level, che purtroppo vede la presenza di un processore vecchio di quattro anni.