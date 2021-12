Epic Games e Psyonix hanno lanciato la versione mobile di Rocket League, ‘Sideswipe’, su dispositivi Android e iOS in tutto il mondo, a seguito di un beta test nelle ultime settimane. Rocket League Sideswipe, che è stato annunciato su Twitter, è una svolta rispetto al normale concetto di calcio automobilistico del gioco.

I giocatori competono in battaglie 1v1 e 2v2 che durano circa 2 minuti in questo gioco a scorrimento laterale. Il gioco utilizza i controlli touchscreen e una varietà di funzioni che i giocatori possono padroneggiare per ottenere un vantaggio sugli avversari.

Rocket League Sideswipe è gratuito e disponibile al download

Sia su Android che su iOS, Rocket League Sideswipe è disponibile gratuitamente. Le partite possono essere giocate sia nei formati tradizionali ‘soccer’ che ‘Hoops’ ispirati al basket. Sono disponibili partite competitive, oltre al gioco gratuito, e il gioco supporta anche il gioco offline.

Il calcio automobilistico è stato ricreato per i dispositivi mobili dai creatori di Rocket League. Il team di sviluppo afferma: ‘usa i controlli touch intuitivi per entrare nel gioco. È semplice mettere la palla nella rete del tuo avversario, ma fai attenzione, anche il tuo avversario tenterà di segnare. Usa la tua spinta per accelerare o per decollare da terra e in aria per eseguire alcune manovre aeree che lasceranno il tuo avversario senza parole.’

Rocket League Sideswipe è ora disponibile per gli utenti Android e iOS per il download da Google Play Store e App Store. Il gioco è ora in ‘Pre-Stagione’, ma Psyonix ha indicato in un messaggio alla stampa che ulteriori informazioni sulla Stagione 1 saranno presto rilasciate.