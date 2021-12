Il volantino MediaWorld lanciato in occasione delle festività natalizie è assolutamente incredibile, gli utenti infatti si ritrovano a poter approfittare di prodotti sempre più scontati, e dai prezzi bassissimi, con i quali riuscire a godere di prestazioni veramente dalla qualità elevata.

Il risparmio è decisamente importante sulla maggior parte dei prodotti attualmente inclusi nel volantino, per i quali dovete ricordare essere possibile l’acquisto recandosi personalmente in negozio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale di MediaWorld stessa. Solamente in questo secondo caso, tuttavia, sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna presso il domicilio.

MediaWorld: le offerte sono incredibili

Le offerte racchiuse da MediaWorld all’interno del nuovo volantino possono davvero far sognare gli utenti che da tempo speravano di avere l’occasione per spendere il minimo indispensabile su ogni singolo prodotto effettivamente acquistato.

Il modello di punta dell’intera campagna promozionale è sicuramente il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, ritenuto da molti come il miglior smartphone dell’azienda dell’intero 2021, in vendita nel periodo corrente a 979 euro. Sempre restando entro lo stesso brand, segnaliamo comunque la presenza di Samsung Galaxy Z Flip3 a soli 799 euro, un altro prezzo di tutto rispetto che può davvero spingere a risparmiare moltissimo.

Non mancano riferimenti ad altri marchi con prezzi sempre molto convenienti, come ad esempio Xiaomi 11T e 11T Pro, e Apple iPhone 12 Mini, tutti disponibili a cifre di molto inferiori rispetto ai listini del periodo, e garantendo ugualmente prestazioni di altissimo livello.