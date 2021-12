Anche per la stagione natalizia Iliad si conferma come il provider più popolare del momento. Per le prossime settimane, gli abbonati avranno la possibilità di attivare una tariffa molto vantaggiosa come la Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo per questa promozione è di soli 9,99 euro.

Iliad, confermata l’assenza dell’app su iPhone e Android

L’unione tra i consumi molto vantaggiosi ed i prezzi da ribasso è uno degli incentivi per gli abbonati che scelgono di attivare una SIM con Iliad. Gli abbonati che passano al gestore francese devono però considerare anche una serie di ulteriori fattori. A differenza di altri provider, ad esempio, Iliad ancora non offre un’app ufficiale.

Sia sugli smartphone di ultima generazione Android sia sugli iPhone gli utenti non possono scaricare un’app nativa dai relativi negozi virtuali. La gestione del profilo commerciale è affidata esclusivamente alle pagine del sito ufficiale dello stesso operatore.

Nonostante le numerose indiscrezioni delle precedenti settimane, anche per il futuro prossimo sembra confermata l’assenza dell’app ufficiale di Iliad su smartphone di ultima generazione Android e iPhone. Ancora oggi, gli investimenti di Iliad si concentrano in altri servizi per la telefonia mobile.

I clienti che hanno uno smartphone Android, inoltre, devono considerare un ulteriore fattore in negativo. Da Google Play Store, da tempo, sono scomparse le principali app parallele che garantivano la gestione del profilo Iliad.