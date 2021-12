Entro la fine dell’anno Huawei potrebbe palesemente sfidare Samsung con il lancio di uno smartphone pieghevole che riprende il Samsung Galaxy Z Flip 3. Il dispositivo in questione potrebbe essere già in fase di produzione, dunque tra sole poche settimane Huawei potrebbe procedere con il lancio ufficiale.

Huawei Mate V sarà il pieghevole che sfiderà il Samsung Galaxy Z Flip 3!

A riferire le ultime novità in merito allo stato di sviluppo del nuovo smartphone pieghevole di casa Huawei sarebbe l’azienda produttrice delle cerniere che il colosso adotterà per i dispositivi in questione. Stando a quanto affermato, Huawei sarebbe quindi quasi pronta a procedere con la produzione di massa di quello che molto probabilmente si chiamerà Huawei Mate V.

Il dispositivo sarà un pieghevole a conchiglia molto simile al Samsung Galaxy Z Flip 3 con cerniera aggiornata prodotta dall’azienda Zhaoli Technology. I particolari del presunto Huawei Mate V non sono ancora trapelati. Due render emersi in precedenza hanno riferito quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche ma con qualche contraddizione. Se da un lato è possibile notare delle immagini nelle quali il dispositivo a conchiglia appare dotato di modulo fotografico a tre sensori e display principale molto ampio, dall’altra è possibile notare uno smartphone leggermente più piccolo e compatto, con bordi arrotondati e con modulo fotografico posteriore a due sensori più grandi, accostato un display secondario dalle dimensioni non indifferenti. Nessuna fotocamera frontale sembra alloggiare nel display.Huawei potrebbe quindi evitare il ricorso a notch o fori e optare per l’adozione di una fotocamera da inserire sotto il pannello.