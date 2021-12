GameStop: a Natale lo store regala una serie di promozioni mai viste prima

Il Black Friday si è concluso da alcuni giorni, ciononostante le promozioni stanno proseguendo senza tregua. A darne la prova vi è lo store di GameStop, il quale ha deciso di lanciare la Holiday Promo, compresa di sconti validi fino al 24 dicembre. Nella lista i prezzi sono vari e partono da 19.98 euro.

GameStop: tutte le promozioni di Dicembre

Iniziamo con l’infarinatura generale. Tra le offerte del Calendario dell’Avvento GameStop del primo dicembre, troverete: Tales of Arise a 59.98 euro, Cyberpunk 2077 Day One Edition a 19.98 euro, Scarlet Nexus a 39.98 euro, The Dark Pictures Anthology House of Ashes a 24.98 euro, La Famiglia Addams Caos in Casa a 29.98 euro e l’accessorio Neckset HORI 3D Surround Gaming per PS5 e Xbox Series X/S a 79,98 euro.

Ovviamente non finisce qui, perché fino al 12 dicembre GameStop proporrà anche il Calendario dell’Avvento Funko! di Harry Potter scontato del 40% rispetto al prezzo di listino, Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299.98 euro. Inoltre vi è uno sconto di 10 euro sull’applicazione delle pellicole protettive Mobile Outfitters acquistando uno dei prodotti del Calendario dell’Avvento e Xbox Series S Rocket League Bundle in preordine a 299,98 euro.

Ricapitolando, le promo proposte da GameStop fino ad ora sono: