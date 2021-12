Il volantino Expert lanciato dall’azienda in occasione delle festività natalizie, vuole fungere da spartiacque in un momento storico in cui i prezzi sono effettivamente in caduta libera, e tutti gli utenti sono alla ricerca della migliore occasione possibile per riuscire a risparmiare al massimo.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente favorevole, in questo modo ognuno di noi può decidere effettivamente se recarsi in negozio, senza vincoli o limitazioni territoriali, oppure di collegarsi direttamente al sito ufficiale. Coloro che opteranno per questa seconda opzione, ad ogni modo, avranno la certezza di ricevere la merce presso il proprio domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo relativo alla spedizione.

Expert: ecco quali sono i migliori sconti di Natale

Le occasioni in casa expert sono assolutamente incredibili, finalmente gli utenti possono fare i conti con una campagna (attiva fino al 12 dicembre) ricchissima di prezzi bassi e convenienti. I prodotti che maggiormente hanno attirato la nostra attenzione sono tutti legati alla fascia alta della telefonia mobile, riguardano infatti Apple iPhone 12, disponibile a 799 euro, passando anche per Galaxy S21, il cui prezzo finale è di 749 euro, oppure Galaxy S21+, disponibile a 899 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti a varianti meno costose, le quali riguardano Oppo A54S, disponibile a 199 euro, galaxy A52 in vendita a 349 euro, Oppo Find X3 Lite, il cui prezzo si aggira attorno ai 329 euro, per finire con Oppo A94 da soli 299 euro. Per scoprire da vicino l’intera campagna promozionale, raccomandiamo la visione delle pagine raccolte direttamente a questo link.