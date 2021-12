I prodotti in promozione nel volantino Euronics sono assolutamente tra i migliori dell’ultimo periodo, a tutti gli effetti i consumatori hanno la possibilità di godere di un risparmio che va ben oltre le aspettative, sottostando però ad alcune importanti limitazioni.

La prima cosa da notare riguarda l’accessibilità della corrente campagna solo ed esclusivamente in specifici negozi sul territorio, ciò sta a significare che sarà necessario recarsi personalmente presso gli stessi per completare l’acquisto. Il volantino che descriviamo nell’articolo è valido solamente presso i punti di proprietà del socio Euronics Dimo, non da altre parti in Italia.

Euronics: il volantino dalle mille offerte

Attenzione ai nuovi sconti attivati da Euronics, i prezzi disponibili su alcuni prodotti di fascia alta possono davvero far sognare gli utenti. I modelli che attirano maggiormente l’interesse della community sono infatti Galaxy S21+, disponibile a 669 euro, passando anche per Xiaomi 11T, in vendita a 499 euro, oppure un eccellente Apple iPhone 12 Mini, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 649 euro.

Per quanto riguarda la fascia più bassa, invece, non mancano soluzioni altrettanto economiche e performanti, le quali vanno a toccare Motorola Moto G100, Wiko Y62 Plus, Realme C11, Wiko Power U20, Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 11 Lite o Realme Narzo. Per i dettagli del volantino discusso nel nostro articolo, vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale dell’azienda, o alle pagine che potete visualizzare aprendo questo link speciale.