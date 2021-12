Da 15 anni ormai Apple sostiene e supporta la lotta contro l’AIDS e grazie ai fondi raccolti tramite le vendite effettuate dai product(red), circa 13,8 milioni di persone hanno avuto la possibilità di salvarsi.

Dal 2006 Apple ha raccolto 270 milioni di dollari per il Global Fund, a supporto delle attività di prevenzione, testing e servizi di consulenza per persone affette da HIV/AIDS.



Uno dei risultati più importanti è quello che riguarda la trasmissione mamma-figlio della malattia: grazie ai fondi, Apple è riuscita a prevenire che circa 124 mila madri siero-positive passassero il virus ai propri figli.

Ad essere di enorme aiuto per la raccolta fondi, è la collezione RED che tratta di una linea di prodotti rigorosamente di colorazione rossa, che vanno dall’Apple Watch 7, alle cover per iPhone e altri dispositivi, alle AirPods, fino all’ iPhone in formato 13 e 13 mini.

Inoltre, fino al 6 dicembre, sarà possibile donare 1 dollaro per ogni acquisto eseguito con Apple Pay nell’app Apple Store o in un Apple Store.

Con questo progetto, l’Apple mira a sensibilizzare i clienti attraverso i suoi servizi, anche attraverso la creazione di piattaforme che tendono a mettere in contatto diverse persone affette dal virus così da poter socializzare e sensibilizzarsi a vicenda.

Da quest’anno RED prende in custodia anche la situazione COVID-19, nei confronti di quest’ultima, Apple ha deciso di destinare parte dei fondi alle comunità che ne hanno risentito e che non hanno avuto gli strumenti necessari per fronteggiare la crisi da Coronavirus.