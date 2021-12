Negli ultimi giorni è apparsa in rete un’immagine che ha suscitato particolare interesse. La foto raffigura un prototipo di Apple AirPods davvero originale, che sembra aver indotto i più a tenere in considerazione il modello in foto come una versione accettabile dei noti auricolari.

Apple AirPods trasparenti: il prototipo appare in foto!

Dopo la notizia per la quale Apple sarebbe a lavoro su un‘app per iPhone dedicata interamente al funzionamento degli AirPods, ad attirare l’attenzione è ora una foto nella quale fanno la loro comparsa un modello di AirPods trasparenti.

Gli auricolari presentano una parte in bianco e uno stelo del tutto trasparente, che permette di vederne l’interno. Prototipi di questo genere sono spesso utilizzati dalle aziende durante lo sviluppo dei dispositivi, per osservarne appunto i meccanismi interni. Dunque, è da ritenere momentaneamente improbabile la commercializzazione da parte di Apple di un paio di AirPods trasparenti. Il colosso, solito non stravolgere il design dei suoi prodotti, potrebbe comunque tenere in considerazione l’opzione.

Nell’attesa di maggiori novità potrebbe essere possibile assistere all’arrivo di un’applicazione tramite la quale gestire gli auricolari Apple direttamente dal proprio smartphone. La piattaforma offrirebbe la possibilità di conoscere l’autonomia degli AirPods, di gestirne il collegamento al dispositivo e le impostazioni. Consentirebbe, inoltre, di accedere rapidamente alle principali applicazioni dedicate a musica e video e di modificarne le impostazioni di riproduzione dell’audio.

L’arrivo dell’applicazione, così come quello degli auricolari trasparenti, è comunque da ritenere ancora incerto. Le notizie al momento poggiano su mere indiscrezioni che potrebbero non corrispondere alla realtà dei fatti.