L’operatore WindTre, in seguito ad una pausa forzata, a causa del Covid 19, ha deciso di ripristinare l’iniziativa denominata Cinema 2×1 della propria iniziativa WinDay. L’iniziativa in questione è ripartita ieri 30 novembre 2021.

Ovviamente andrà ad affiancarsi ad un’altra serie di iniziative dedicate ai già clienti dell’operatore, che prevedono premi per tutti i giorni della settimana. Andiamo a scoprire i dettagli.

WindTre ripristina Cinema 2×1 di WinDay

Cinema 2×1, permetterà di godere di un ingresso per due persone al prezzo di uno, per una volta alla settimana dal Lunedì al Venerdì, presso una delle sale cinematografiche del circuito The Space. I Sabati, le Domeniche, i festivi e il periodo natalizio compreso tra il 27 Dicembre 2021 e il 7 Gennaio 2022 sono esclusi dall’iniziativa.

Potranno richiedere il vantaggio tutti i clienti iscritti a WinDay, residenti nelle province in cui è presente un The Space Cinema. Basterà recarsi nella sezione dedicata a WinCinema sull’app WindTre. Prima della recente sospensione dell’iniziativa, il cliente aveva il diritto ad un voucher nominativo personale che prevedeva un ingresso al cinema gratuito ogni settimana, dal Lunedì alla Domenica.

Nonostante il ritorno di Cinema 2×1, per il weekend che andrà da Venerdì 3 e Domenica 5 Dicembre 2021, l’operatore arancione continuerà a proporre l’iniziativa “WinCinema in streaming a casa tua”, che consente la visione gratuita di un film selezionabile da una serie di film a noleggio disponibili sulla piattaforma streaming video Chili. Infine, sarebbe in cantiere per il mese di Dicembre 2021, una nuova iniziativa dedicata alle festività natalizie, non ci resta che attendere per scoprire di cosa si tratta.