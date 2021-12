Wind Tre: a Natale anche le compagnie telefoniche sono più buone, ecco le grandi promo

A Natale siamo tutti più buoni, compagnie telefoniche comprese. A dimostrarlo vi sono le nuove promozioni proposte ad esempio dall’operatore Wind Tre a partire dal 22 novembre. Questo ha messo a disposizione dei clienti lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE al prezzo scontato di 299 euro, anziché 449,90 euro, abbinato per esempio alla promo Di Più Lite 5G con 50 Giga in 5G e Minuti illimitati a 12,99 euro al mese. Ovviamente ci sono anche altri sconti da non perdere assolutamente.

Wind Tre: tutte le promozioni natalizie

1. Di Più Full 5G Christmas Edition

Minuti illimitati (50 minuti verso l’estero)

200 SMS

Call center senza attese

150 GB per navigare in Internet anche in 5G

L’offerta costa 14,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro con vincolo di 24 mesi. Per la SIM servono invece 10 euro.

2. Junior Crew Christmas Edition (solo under 18)

Minuti illimitati

200 SMS

120 GB per navigare alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese. Per la SIM, che si ritira in negozio, sono necessari 10 euro.

3. Smart Pack 5G Christmast Edition

Minuti illimitati

200 SMS

150 GB per navigare alla massima velocità

Call center senza attese

Quest’ultima tariffa ammonta a 14,99 euro al mese. Nel caso in cui l’offerta venisse sottoscritta in negozio, il costo di attivazione sarà azzerato e avrà validità per almeno 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con tale promo è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese. All’offerta Smart Pack 5G Christmast Edition può essere associato l’acquisto a rate dello: Xiaomi Redmi Note 10 5G (zero), Oppo A54 5G (zero), TCL 20R 5G (zero), Samsung Galaxy A03S (zero), Vivo Y72 5G (1 euro al mese), Xiaomi 11 Lite 5G NE (6 euro al mese).