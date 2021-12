WhatsApp: trasferimento chat da iOS ad Android 12, il nuovo aggiornamento e i prossimi

Da diverso tempo gli utenti attendevano un aggiornamento del genere il quale è poi arrivato rendendo tutti felici. Su WhatsApp infatti è finalmente possibile trasferire le proprie chat dal sistema operativo iOS ad Android 12 e Pixel.

Sarà infatti tutto molto più semplice, nell’attesa che diventi disponibile anche il processo inverso che in questo momento non è possibile.

“A partire da oggi puoi trasferire in sicurezza la cronologia e i ricordi della chat dal tuo account WhatsApp su iPhone ad Android. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di WhatsAppp per creare un nuovo set di funzionalità, tutte progettate per semplificare il passaggio da iPhone ad Android e portare con te la cronologia di WhatsApp.”

Inoltre si parla anche di un nuovo aggiornamento che permetterà di trasferire i propri dati senza il bisogno di farlo manualmente. Stiamo parlando del salvataggio automatico delle conversazioni sul cloud, proprio come avviene per Telegram.

WhatsApp: ora sarà possibile trasferire le proprie chat da iOS ad Android 12 e Pixel

Il procedimento sarà fattibile mediante i collegamento di un cavo da un lato Type-C e dall’altro Lightning. Servirà infine solo scannerizzare il codice QR.

“Il nostro team ha lavorato a stretto contatto con WhatsApp per garantire che i tuoi dati restino protetti durante il processo di trasferimento, in modo che nessun altro possa mai accedere alle tue informazioni e ai tuoi file WhatsApp. La cronologia di WhatsApp verrà semplicemente copiata dal tuo iPhone al tuo nuovo smartphone Android e ci assicureremo in automatico che tu non riceva nuovi messaggi sul vecchio dispositivo mentre è in corso il trasferimento.”