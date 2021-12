Le offerte che Unieuro ha effettivamente deciso di lanciare in occasione del Natale 2021, raccolgono incredibili prezzi bassi e convenienti, mettendoli a disposizione di tutti coloro che sono pronti a spendere il minimo indispensabile sull’acquisto di un nuovo smartphone.

Il risparmio è assolutamente incredibile e può spingere il cliente a scegliere a tutti gli effetti anche i prodotti più costosi, promettendo in cambio un prezzo di molto inferiore rispetto al listino originario. Tutti i dispositivi in promozione sono da considerarsi distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione sbrandizzata. Gli utenti che vorranno acquistare dal divano di casa, avranno inoltre la possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro: quanti sconti speciali per Natale

Da Unieuro gli utenti hanno la possibilità di scovare prezzi molto bassi su tantissimi prodotti, anche la fascia alta della telefonia mobile è coinvolta, con ad esempio l’Apple iPhone 12 Pro in vendita a 899 euro, passando anche per l’incredibile Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, disponibile all’acquisto a soli 969 euro.

Per il resto sono disponibili dispositivi molto più economici, quali possono essere Galaxy A12, Oppo Find X3 Lite, Oppo A53s, Realme GT Master Edition, Vivo Y33s, Motorola Edge 20 o anche Oppo Find X3 Neo e Xiaomi Redmi Note 9 Pro. I dettagli della corrente campagna promozionale sono interamente raccolti nelle pagine che potete visualizzare direttamente sul sito ufficiale di Unieuro stessa, raggiungibili qui.