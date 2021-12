TIM: a Natale l'operatore "regala" smartphone di ogni tipo, ecco la promo in questione

In questo mese natalizio, le buone notizie toccano anche l’operatore TIM. La famosa compagnia telefonica ha deciso di prolungare alcune delle sue promozioni Black Fri-days fino al 9 Gennaio 2022, offrendo così ai clienti una serie di smartphone a prezzi scontatissimi.

TIM: a Natale tutto è possibile

Nello specifico, è possibile acquistare i dispositivi in un’unica soluzione o a rate senza anticipo (per chi è cliente anche per la rete fissa). Quali sono? Ecco l’elenco completo:

Xiaomi 11 Lite 5G – 5 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi)

– 5 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi) Oppo Reno 6 5G – 7 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi)

– 7 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB – 13 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi)

da – 13 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi) ” Galaxy Z Fold3 5G – da 13 euro al mese per 30 mesi

– da 13 euro al mese per 30 mesi ” ” Z Flip3 5G – da 24 euro al mese per 30 mesi

– da 24 euro al mese per 30 mesi ” ” A12 new – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi ” ” Buds Pro – 6 euro al mese per 30 mesi

– 6 euro al mese per 30 mesi ” ” Watch4 Classic – 10 euro al mese per 30 mesi

– 10 euro al mese per 30 mesi Oppo Reno 6 Pro 5G – da 16 euro al mese per 30 mesi

– da 16 euro al mese per 30 mesi ” Find X3 Lite 5G – da 4 euro al mese per 30 mesi

– da 4 euro al mese per 30 mesi ” a 16s – 3 euro al mese per 30 mesi

Gli altri smartphone in promo

La lista non finisce qui. Tra gli altri smartphone proposti da TIM vi sono: