Redmi Note 11T 5G é ufficiale: specifiche e prezzo

Poche ore fa Redmi ha lanciato il suo nuovo smartphone medio gamma, in India: parliamo del Redmi Note 11T 5G. Trattasi di un device 5G, che la controllata di Xiaomi ha battezzato come “lo smartphone 5G più potente dell’India“.

Redmi Note 11T 5G si caratterizza per la presenza di un chip MediaTek Dimensity 810, una fotocamera principale da 50 megapixel ed una batteria monstre da 5000 mah. Le colorazioni previste saranno tre: Stardust White, Aquamarine Blue e Matte Black.

Ma andiamo con ordine.

Redmi Note 11T 5G: Specifiche tecniche

Note 11T è dotato di un display LCD FHD da 6,6 pollici protetto da Corning Gorilla Glass, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90Hz. Come detto in precedenza, abbiamo un chipset MediaTek Dimensity 810 5G da 6 nm, e 6 GB o 8 GB di RAM + 128 GB di memoria UFS 2.2. Non manca l’espansione tramite MicroSD fino a 1 TB e la protezione IP53 contro acqua e polvere.

Redmi ha deciso anche di implementare la nuova funzione RAM Booster, che permetterà agli utenti 3 GB di RAM aggiuntivi, “prelevandoli” dalla memoria interna.

Passando al lato fotografico, abbiamo la presenza di un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da uno ultrawide da 8 megapixel; il sensore frontale é da 16 megapixel, posto in un foro centrale sul display, in alto.

Lato connettività, oltre alla già citata possibilità di usufruire della rete 5G, abbiamo anche un jack audio da 3,5 mm, con supporto all’audio ad alta risoluzione, Bluetooth 5.1 e IR blaster. L’interfaccia é la solita MIUI 12.5 basata su Android 11, che verrà aggiornata a MIUI 13 appena quest’ultima sarà disponibile.

Infine la batteria, una unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W; non manca un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Lo smartphone é attualmente disponibile in India, e Redmi non ha ancora rilasciato dichiarazioni circa la sua disponibilità in Europa. Noi, in caso di novità, non mancheremo di aggiornarvi.