Il Pocket Auto Catch Lightning è una versione speciale del Pocket Auto Catch, sviluppato da Brook per gli utenti europei. Le semplici luci a LED e i pulsanti fisici sono facili da usare e accoppiare. Catturare Pokemon e collezionare oggetti diventa facile grazie a questo innovativo dispositivo non-ufficiale che ti consentira’ di aumentare il tuo rateo di cattura su Pokemon Go!

Di seguito, ecco riportati prodotti presenti nella confezione:

Pocket Auto x 1

Braccialetto x 1

Cavo di ricarica x 1

Manuale utente x 1

Info e compatibilita’

Quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, la batteria ricaricabile può entrare in modalità di protezione e non può essere caricata senza problemi. È possibile attivare la batteria ricaricabile tenendo premuto il pulsante, quindi collegando e scollegando il caricatore USB più volte finché il LED bianco non lampeggia, quindi rilasciando il pulsante.

Pocket Auto Catch Lightning potrebbe non riuscire ad accoppiarsi al dispositivo a causa dell’aggiornamento dell’app Pokémon Go o dell’aggiornamento di Android e iOS.

Inoltre il dispositivo si disaccoppiera’ automaticamente ogni ora, quindi i giocatori dovranno ricollegarlo. E l’accoppiamento verra’ scollegato ogni 3-5 minuti se il cellulare è inattivo.

Le informazioni riguardo all’utilizzo inoltre dicono che e’ meglio tenerlo ad un temperatura media quando e’ in carica che si aggira tra i 10°C e i 35°C.

Il dispositivo richiede uno smartphone compatibile con Bluetooth a basso consumo energetico con l’app Pokémon GO installata. Compatibile con iPhone 6S o dispositivi successivi con iOS Ver. 12 o versione successiva installata. Compatibile con dispositivi Android con almeno 4 GB di RAM. Funzionalità Bluetooth Smart (Bluetooth Ver. 4.0 o superiore) e Android Ver. 7.0 o versione successiva installata.

Questo prodotto non è sponsorizzato, approvato o approvato da Nintendo, The Pokémon Company o Niantic