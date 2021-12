La serie televisiva targata Netflix Squid Game ha da subito riscosso un successo mondiale, superando di gran lunga le aspettative di tutti, produttori e azienda compresa. In un primo momento, infatti, la serie è stata resa disponibile soltanto con due doppiaggi, di cui uno in lingua originale coreana e uno in lingua inglese. Ora, però, la serie è stata finalmente doppiata e resa disponibile in italiano sulla piattaforma.

Squid Game: il gioco del calamaro arriva finalmente doppiato in italiano su Netflix

Per tutti gli abbonati italiani che non avevano ancora visto la nota serie tv coreana targata Netflix è arrivata una bellissima notizia. Come già accennato, infatti, nella giornata di ieri Squid Game è stato distribuito ufficialmente con anche il doppiaggio in italiano. Per chi non ama vedere la serie tv con i soli sottotitoli in italiano, è finalmente possibile vederlo anche nella nostra lingua.

Il doppiaggio, in particolare, è stato eseguito da Iyuno-SDI Group di Roma, la direzione del doppiaggio è stata affidata a Lucio Saccone. L’adattamento dei dialoghi, invece, è di Marco Liguori. Il tutto, comunque, nonostante il parere di Taika Waititi, ovvero il noto attore, regista e sceneggiatore. Secondo quest’ultimo, infatti, il doppiaggio in lingua originale permette di apprezzare al meglio l’intera serie e la recitazione degli attori.

Vi ricordiamo che Squid Game ha ottenuto un successo incredibile sulla piattaforma di streaming, tanto da aggiudicarsi al momento il quinto posto nella top 10 ufficiale e non solo, dato che a distanza di pochissime settimane dal suo arrivo si parla già della seconda stagione.