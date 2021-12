Nonostante stia preparando la presentazione della sua nuova linea di smartphone flagship – prevista per dicembre, Xiaomi strizza l’occhio anche ad Android 12. Nuove indiscrezioni suggeriscono perdite suggeriscono l’annuncio della MIUI 13 basata su Android 12 il 16 dicembre. Ma non per tutti gli smartphone.

A circa due settimane per del suo rilascio, Xiaomiui ha condiviso l’elenco degli smartphone che potrebbero ricevere l’ultimo aggiornamento del software MIUI. La fonte anche un certo Xiaomi 12X.

MIUI 13 e Xiaomi 12X: cosa sappiamo

Lo Xiaomi 12X, nome in codice: psyche, sarà un dispositivo con buone caratteristiche tecniche, che farà del prezzo il suo punto di forza. Lo smartphone sarà dotato di un pannello AMOLED FHD+ da 6,28 pollici, chipset Snapdragon 870 e fotocamera principale da 50 megapixel. E a quanto pare sarà svelato proprio con a bordo la MIUI 13. I leaker hanno individuato le build beta interne del software: V13.0.0.46.RLDMIXM e V13.0.0.56.RLDCNXM. I numeri di build confermano che la versione di Android sarà la 11.

In un altro post, sempre XiaomiUI rivela che Xiaomi potrebbe lanciare anche il Redmi K50, nome in codice poussin. K50 sarà anch’egli caratterizzato da MIUI 13 basata su Android 11. Ovviamente, siamo ancora lontani dalla data di lancio di questi smartphone, dunque tutto può succedere.

Il colosso cinese ha anche iniziato a testare MIUI 13 basata su Android 12 per alcuni dispositivi, tra cui l’attuale top gamma Mi Mix 4, la serie Mi 11, la serie Redmi K40 e Mi 10S. Che siano loro i primi a ricevere Android 12 con un aggiornamento software dedicato?

Al momento, purtroppo, non possiamo condividere il download di queste build, poiché facenti parte di un programma di test interno. In caso di novità, non mancheremo di aggiornarvi.