Iliad, i tre servizi a costo zero nelle tariffe di Novembre

La Giga 120 rappresenta un’occasione da non perdere anche a prescindere dai costi da ribasso. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa avranno infatti anche tre servizi a costo zero.

I clienti che optano per la Giga 120 di Iliad potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso l’estero. I clienti quindi avranno la facoltà di comunicare con amici e parenti all’estero, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo della ricaricabile. La lista delle nazioni propedeutiche alle telefonate illimitate verso l’estero di Iliad comprende, ad oggi, ben 60 Stati in giro per i diversi continenti.

Ulteriore motivo di vantaggio per la scelta della Giga 120 è la segreteria telefonica. In netta controtendenza rispetto a quanto fatto da TIM, Vodafone e WindTre, gli abbonati di Iliad potranno ascoltare liberamente i messaggi in segreteria, anche in questo caso senza la preoccupazione di alcuna spesa aggiuntiva.

A caratterizzare il corso della promozione Giga 120 è comunque il 5G. I clienti che attivano questa ricaricabile infatti potranno navigare in internet con le massime velocità in assenza di opzioni extra e quote aggiuntive.