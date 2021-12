HYPE ha spesso in serbo per i suoi clienti delle promozioni molto interessanti. Anche in questo caso, fino al 31 dicembre, è possibile ricevere l’abbonamento gratis ad Amazon Prime per ben 12 mesi. Ovviamente, ciò è possibile sottoscrivendo il piano Next o Premium in fase di registrazione e inserendo il codice AMAZONPRIME. Tuttavia, è bene specificare che ci sono alcune condizioni previste dal regolamento dell’operazione a premi.

HYPE: ecco Amazon Prime gratis per 12 mesi

HYPE mette a disposizione ben tre piani: Start, Next e Premium. Il primo non prevede nessun canone mensile e mette a disposizione una carta prepagata contactless su circuito Mastercard con IBAN, prelievi senza alcuna commissione da qualsiasi sportello bancario, bonifici gratuiti, supporto Google Pay e Apple Pay, portafoglio Bitcoin, cashback online e in negozio.

Successivamente c’è il piano Next, il quale va ad aggiungere una carta di debito Masterdcard, accredito stipendio, bonifici periodici, bonifici istantanei gratuiti (10 al mese), controllo spese da PC, gestione multibanca, protezioni acquisti e altri vantaggi.

Infine, il piano Premium che mette a disposizione una carta debito World Elite Mastercard, prelievi gratis in tutto il mondo, bonifici istantanei illimitati, pagamento di bollettini postali, MAV, RAV, PagoPA e Cbill, assicurazione viaggi e polizza acquisti.

Fino al 31 dicembre alle 23.59 avrete la possibilità di fare questa operazione, ossia di registrarvi al piano Next e Premium e utilizzare il codice AMAZONPRIME per avere i 12 mesi gratuiti che vi spettano. Anche chi ha già Prime potrà usufruire di questa promo, andando a prorogare la scadenza di un anno.