Il volantino attivato da Euronics nell’ultimo periodo propone prezzi da saldo sulla maggior parte dei prodotti effettivamente commercializzati dall’azienda, garantendo al consumatore finale un incredibile risparmio su ogni singolo acquisto effettuato.

Spendere poco con Euronics potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto; gli interessati devono comunque sapere che sarà necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, al giorno d’oggi non è possibile godere delle medesime riduzioni tramite il sito ufficiale dell’azienda o altro negozio sul territorio.

Euronics: tantissimi sconti con i prezzi più bassi

I prezzi sono quasi da saldo da Euronics in occasione degli sconti sotto l’albero attivati dal socio Dimo in esclusiva nei propri negozi. I migliori prodotti in promozione sono, come al solito del resto, gli smartphone, tra i quali troviamo Galaxy S21+ proposto a soli 699 euro, ma anche Apple iPhone 12 Mini a 649 euro, oppure i buonissimi Oppo Find X3 Neo a 549 euro e Xiaomi 11T a 499 euro.

Scendendo verso fasce leggermente più economiche, si possono scovare Xiaomi Mi 11 Lite a 329 euro, Galaxy A52 a 329 euro, Realme GT Master Edition a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 229 euro, Motorola Moto G100 a 369 euro, TCL 20L+ a 229 euro, Realme Narzo a 189 euro o anche Wiko Y62 Plus a 79 euro, Realme C11 a 99 euro o Wiko Power U20 a 129 euro.

Tutti gli sconti sono raccolti per comodità nelle pagine che potete trovare direttamente a questo link, in modo da conoscere da vicino i singoli prezzi bassi.