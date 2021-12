Il Natale ha portato grandissimi sconti speciali per tutti gli utenti che vogliono acquistare nuovi prodotti di tecnologia da Esselunga, grazie alla corrente campagna promozionale il risparmio è pressoché assicurato sulla maggior parte dei dispositivi che potranno andare effettivamente ad acquistare con piccole limitazioni.

Non dimenticatevi, infatti, che l’accesso alla corrente soluzione è limitato esclusivamente ai punti vendita fisici, ciò sta a significare in parole povere che per godere delle medesime riduzioni sarà strettamente necessario recarsi fisicamente presso un negozio, senza però differenze sostanziali di location in location. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero in nessun modo essere limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data effettiva di scadenza.

Esselunga: ecco quali sono i migliori sconti

Da Esselunga è tempo di Speciale Multimediale, fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile godere di sconti veramente incredibili, attivati sulla maggior parte degli smartphone e tecnologia in commercio. In prima pagina, ad esempio, gli utenti hanno la possibilità di acquistare un incredibile Apple iPhone 13 Mini, nella variante da 256GB di memoria interna, a soli 898 euro.

Volendo invece virare verso altri brand, segnaliamo la presenza di Samsung A03s a 138 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 98 euro, Realme C25Y a 148 euro, Oppo A53s a 168 euro, Galaxy A22 a 188 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 198 euro, Samsung A52s a 348 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 238 euro o anche Oppo Aa94 a 268 euro.

Per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale di Esselunga, ricordatevi di aprire il prima possibile questo link speciale.