Il colosso di contenuti in streaming Dazn, secondo le ultime voci di corridoio, starebbe pensando di lanciare diversi tipi di abbonamento, un po’ come accade anche per altre piattaforme già esistenti.

Veronica Diquattro, Chief Revenue Officer Europe di DAZN, in un intervento a Wired Trends ha raccontato quelli che sono i progetti per il futuro della piattaforma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dazn sta pensando a più abbonamenti per i propri clienti

Un punto davvero interessante è quello che riguarda l’introduzione di diverse modalità di abbonamento, rivolte alle famiglie ma anche per chi utilizza in solitaria il servizio. Attualmente il colosso Dazn consente agli utenti di uno stesso nucleo familiare di vedere uno stesso contenuto su due schermi diversi, in maniera particolare quando uno dei due componenti non vive nella stessa città del primo.

Questa regola è tollerata anche se non in linea con i termini di servizio della piattaforma, nei quali l’uso è predisposto come individuale e non cedibile neanche all’interno dell’ambiente domestico. Ciò che quindi spinge a realizzare queste diverse formule di abbonamento sarebbe la tutela sia dei consumatori che dell’investimento di Dazn.

Al momento, come quasi sempre accade in questi casi, non è nulla di certo, ma è possibile che nella prossima stagione calcistica 2022/2023 vedremo comparire questi diversi piani di sottoscrizione, i quali sono ancora in fase di progettazione. Non ci resta che attendere per scoprire cosa ha in mente l’azienda.