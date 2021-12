Covid: la nuova variante Omicron, ecco quali sono i rischi e i dettagli

È arrivata una nuova variante del Covid in Europa, la quale questa volta proviene dal Sudafrica. Secondo alcuni Omicron potrebbe risultare pericolosa, anche se gli effetti fino ad ora non hanno fatto vedere altro che lievi sintomi del celebre virus che sta tenendo sotto scacco l’intero pianeta terra ormai da più di un anno e mezzo.

“È troppo presto per incorporare gli effetti della variante del coronavirus Omicron nelle nostre previsioni di crescita economica” almeno fino a quando “non si saprà di più sulla sua trasmissibilità e sulla sua gravità” in termini di conseguenze sanitarie. Risulta altamente improbabile un’altra grande recessione globale sincronizzata, come quella osservata nel primo semestre 2020. Se la variante dovesse affermarsi l’aumento dell’inflazione complicherà le risposte macroeconomiche.” Questo è quanto affermato dal capo economista di Fitch, Brian Coulton.

Omicron arriva in Italia: la nuova variante del Covid mette paura a tutti, è corsa al vaccino

Ci sarebbe stato un grande aumento nella somministrazione delle terze dosi dopo l’arrivo della nuova variante in Italia detta Omicron. Questi risultati dunque lasciano ben sperare per una contro risposta dell’intera Europa verso la variante sudafricana, la quale però fino ad ora non avrebbe fatto vedere effetti devastanti.

Mentre sono ancora al vaglio degli scienziati i veri effetti, quelli visti fino ad ora sono solo sintomi lievi. Qualcuno dice che potrebbe addirittura sfuggire al vaccino, mentre alcuni esperti hanno già affermato che i vaccini esistenti sono in grado di contenere anche Omicron. Ovviamente ci sarà bisogno di nuove informazioni nei prossimi giorni per esserne certi.