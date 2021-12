L’operatore virtuale Feder Mobile ha lanciato una nuova promozione dedicata ai nuovi clienti, che consente di ottenere due mesi di Internet, chiamate e SMS al prezzo di uno.

Feder Mobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete 4G di Vodafone, ed è proprio per questo che molte proposte non sono compatibili con la portabilità dall’operatore rosso. Scopriamo insieme i dettagli.

Feder Mobile vi offre due mesi al prezzo di uno

Fino al 9 gennaio 2022 i nuovi clienti potranno usufruire della promozione Standard x 2, che raddoppia i mesi inclusi nel prezzo di vendita iniziale. L’iniziativa natalizia di Feder Mobile consente di avere due mesi di offerta Standard al prezzo iniziale di 29.99 euro, che comprende attivazione e due mesi di Internet, chiamate e SMS: per la precisione la tariffa include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 50 SMS verso tutti e 30 GB di Internet al costo di 5.99 euro al mese.

Questa nuova promozione è disponibile sia online, nel sito ufficiale dell’operatore, che nei negozi di telefonia mobile autorizzati ad attivare SIM Feder Mobile. Qualora il cliente dovesse decidere di aderire allo Sliding Cost, cambiando offerta tariffaria, o decidesse di effettuare una portabilità prima del rinnovo, perderà il diritto ad usufruire del rinnovo gratuito sull’offerta Standard x2, ottenuto in fase di acquisto.

Oltre a questa offerta, rimangono disponibili le proposte Easy al prezzo di 3.99 euro al mese, l’offerta Plus al costo di 6.99 euro al mese, la High a 7.99 euro e la Best con 100 GB di traffico internet a 8.99 euro al mese. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.