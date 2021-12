Tanti prezzi bassi a disposizione degli utenti che decideranno di recarsi da Comet per effettuare gli acquisti di Natale, applicati sui migliori prodotti attualmente in circolazione, con i quali comunque sarà possibile godere di un risparmio superiore alle aspettative.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole per tutti, inoltre la disponibilità della campagna è garantita sull’intero territorio nazionale, oltre che direttamente sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa complessiva dovesse superare i 49 euro. Coloro che decideranno di avvicinarsi all’acquisto, lo ricordiamo, potranno fare i conti con la rateizzazione senza interessi, previa approvazione e superamento di 199 euro di ordine.

Comet: quanti sconti speciali per tutti

Grazie al volantino Comet i prezzi sono in fortissimo ribasso rispetto ai listini originari, in questo modo gli utenti si ritrovano a poter approfittare di prodotti sempre più scontati, in vendita a cifre bassissime. I modelli maggiormente interessanti vanno effettivamente a toccare Galaxy S20 FE a soli 389 euro, passando anche per Oppo Reno6 Pro, disponibile a 749 euro, oppure Oppo Reno6 a 429 euro e Find X3 Lite alla cifra finale di soli 299 euro.

Le restanti alternative proposte da Comet sono Motorola Moto G100 a 399 euro, come anche il nuovissimo Realme GT Neo 2 a 449 euro, GT Master Edition a soli 349 euro, Vivo Y72, Vivo V21, Oppo A16 o Realme 8i. Se volete approfondire la conoscenza del volantino, aprite subito questo link.