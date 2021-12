I prezzi bassi attivati da Bennet all’interno del proprio volantino, possono davvero spingere gli utenti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, almeno in confronto al listino originario; gli sconti sono interessanti e riguardano un buon quantitativo di prodotti.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole per molti di noi, per accedere alla campagna promozionale non sono necessarie azioni particolari o limitanti, basterà infatti decidere di recarsi personalmente in negozio, ed il gioco è fatto (non sul sito ufficiale). I prodotti vengono distribuiti da Bennet con la solita garanzia della durata di 2 anni, la quale è essenziale per riparare ogni difetto di fabbrica riscontrato nel periodo in oggetto.

Bennet: che offerte speciali con questo volantino

Occasioni assolutamente da non perdere da Bennet per moltissimi utenti che vogliono acquistare la telefonia di casa Apple, all’interno del volantino sono stati attivati un paio di sconti da far perdere letteralmente la testa. I modelli in promozione sono rispettivamente iPhone 12 e iPhone 13, con prezzi che spaziano tra 749 e 899 euro, sempre per l’acquisto delle varianti completamente sbrandizzate e con 128GB di memoria interna.

Molto buoni sono anche gli sconti attivati sulla fascia più bassa della telefonia, in questo caso risultano disponibili Galaxy A03s, Galaxy A22 o anche Oppo A74, i cui prezzi non superano i 249 euro. Tutti i dettagli del volantino, che ricordiamo essere attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, sono raccolti direttamente nelle pagine che potete visualizzare online.