Xiaomi 12 dovrebbe fare la sua comparsa il mese prossimo. Questo dispositivo, tuttavia, potrebbe non essere il primo a utilizzare il processore Snapdragon 8 Gen1. Sarà, tuttavia, uno dei primi device ad incorporare questa tecnologia. Una variante Snapdragon 870 sarà disponibile anche nella serie Xiaomi 12. Mentre Xiaomi 12X potrebbe includere questo chip, anche Xiaomi 12 Mini potrebbe includere lo stesso processore. In ogni caso, la serie Xiaomi 12 includerà un modello Snapdragon 870, che sarà disponibile il mese prossimo.

Xiaomi 12 Mini avrà un design simile allo Xiaomi Civi, che è stato etichettato come lo smartphone Xiaomi più bello nella storia dell’azienda. Inoltre, sembra che lo smartphone includerà uno schermo curvo. In tal caso, questo piccolo modello è identico alla variante di fascia media della serie digitale SE.

Xiaomi 12 Mini: ecco svelate le caratteristiche

Lo Xiaomi 12 Mini ha recentemente ricevuto la certificazione 3C in Cina. Secondo la certificazione, questo device avrà uno schermo 1080P da 6,3 pollici. Questo dispositivo non sembra essere ‘piccolo’ in termini di dimensioni dello schermo. Le dimensioni complessive dello smartphone da 6,3 pollici dovrebbero essere ridotte al minimo. Il nuovo modello di macchina è ‘2112123AC’, secondo i dati di certificazione 3C. Questo dispositivo supporta il 5G e ha una capacità di ricarica rapida cablata da 67 W. Secondo alcune indiscrezioni, su questo smartphone dovrebbe essere utilizzato il SoC Snapdragon 870.

Xiaomi 12 mini avrà le specifiche di archiviazione UFS 3.1+LPDDR5 oltre all’SD870. Xiaomi 12 mini includerà anche una batteria da 4200 mAh con capacità di ricarica wireless convenzionale da 67 W e 50 W. Sulla base dei test di Xiaomi di questa capacità di ricarica su una batteria da 4000+ mAh, questo smartphone dovrebbe caricarsi completamente in 20 minuti o meno. Ci saranno tre modelli di Xiaomi 12 mini: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB e 12GB + 256GB. I prezzi per questi device variano dai 500 ai 700 euro.