Il Cyber Monday è ufficialmente arrivato da Unieuro ed ha portato con sé un numero sempre crescente di sconti e di prezzi veramente interessanti, con i quali gli utenti si possono confrontare per avere la certezza di risparmiare cifre sempre superiori.

La campagna promozionale resta esattamente sulla medesima lunghezza d’onda delle precedenti, ovvero l’accessibilità è estrema, garantendo difatti ad ognuno di noi di godere dei medesimi sconti, sia nei vari punti vendita, che affidandosi al sito ufficiale dell’azienda stessa. Nell’eventualità in cui si dovesse richiedere la spedizione presso il proprio domicilio, ricordiamo comunque che la consegna è gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: questi sono gli sconti del Cyber Monday

Con il volantino Unieuro gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, al suo interno sono stati posizionati sconti decisamente interessanti e prezzi sempre più bassi. Il prodotto su cui maggiormente viene attirata la nostra attenzione è il Samsung Galaxy S21, un modello di fascia altissima con il quale si possono godere di prestazioni eccellenti, ad un prezzo di soli 649 euro.

Sempre restando nei top di gamma, il consiglio è di acquistare l’ottimo Oppo Find X3 Neo, un terminale che non ha nulla da invidiare al precedente, e che è attualmente in vendita a soli 569 euro. Gli altri modelli in vendita sono Realme C21, Galaxy A12, Oppo A74 o anche Xiaomi Redmi Note 9 pro, tutti a prezzi più bassi del normale. Le offerte le potete comunque visualizzare sul sito ufficiale.