La truffa è sempre pronta per venire fuori e a mettere in pericolo le finanze dei poveri utenti appartenenti ai vari gruppi bancari. A finirci di mezzo questa volta è stato il nome di Unicredit, celebre filiale bancaria che in Italia domina senza rivali.

Unicredit nei guai insieme ai suoi utenti: il tentativo di phishing gira tra le varie caselle e-mail

Ancora una volta a cadere nella rete sono stati gli utenti più inesperti. Molti di questi infatti hanno creduto che il messaggio in arrivo provenisse realmente da Unicredit, Banca che invece è totalmente estranea a tale tipologia di comunicazioni. Purtroppo molti i conti sono stati svuotati e in questo caso ad indagare è la polizia postale.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT