Il Cyber Monday di Trony nasconde al proprio interno ottime occasioni che gli utenti possono davvero sfruttare per risparmiare sui vari prodotti che andranno ad acquistare, riuscendo nel contempo a spendere sempre meno sugli stessi.

La campagna promozionale ripercorre chiaramente quanto visto nelle scorse giornate, con alcune piccole chicche da non perdere assolutamente di vista. Gli acquisti, come al solito, possono essere completati in esclusiva nei singoli punti vendita, con possibilità di accedere agli sconti recandosi in un qualsiasi negozio, anche il più vicino alla vostra residenza.

Trony: offerte da non perdere per il Cyber Monday

I prezzi del volantino Trony sono assolutamente in caduta libera, nonostante comunque l’azienda abbia deciso di proporre al pubblico una campagna promozionale che punti fortemente sulla fascia alta della telefonia mobile, ovvero su dispositivi di altissimo profilo e dalle prestazioni incredibili. I due modelli di cui consigliamo caldamente l’acquisto sono Galaxy S21 ultra e Galaxy S21+, entrambi sono acquistabili rispettivamente a 899 e 699 euro. Nel caso in cui si volesse invece uno smartphone rivoluzionario ed unico nel proprio genere, il consiglio è di puntare dritti verso il Galaxy Z flip3, il migliore della sua specie, finalmente in vendita ad una cifra di tutto rispetto, infatti sarà acquistabile a 899 euro.

Questo e moltissimo altro ancora vi attende da Trony, per approfondire la conoscenza della campagna non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale.