Lo storico marchio motociclistico fuoristrada italiano SWM ha aggiornato la gamma enduro con uno stile più nitido e prestazioni aggiornate portandoci la RS 300R e RS 500R.

I modelli da enduro 2021 SWM RS 300R e RS 500R sono stati appena annunciati. Entrambi riceveranno nuove livree gialle e nere e una mappa dell’acceleratore aggiornata per un’erogazione di potenza più fluida per un pacchetto completo più facile da guidare: ottima scelta sia per i piloti navigati o per quelli alle prime armi.

Con un prezzo compreso tra gli 8590 e 9290 euro, il 2021 SWM RS 300R e RS 500R saranno disponibili dal rivenditore SWM più vicino il mese prossimo. I modelli a quattro tempi si contraddistinguono per il telaio giallo e le grafiche nero/antracite che conferiscono al marchio SWM un aspetto distintivo.

Ad alimentare la RS 300R c’è un singolo a quattro tempi da 297 cc che secondo SWM racchiude un ritmo perfetto e offre la massima versatilitàin molte condizioni: sentieri, salite spietate o per correre in pista.

La RS 500R, nel frattempo, con la sua grande cilindrata di 501 cc, è stata realizzata pensando alle grandi piste e ai sentieri aperti.

Entrambi i modelli 2021 beneficiano anche della mappatura motore Euro 4; un controtelaio rinforzato; nuove plastiche, fari e indicatori, nonché un’ergonomia del sedile rimodellata per un’esperienza di comfort maggiore dichiarata. Come per i modelli precedenti, anche le nuove RS 300R e RS 500R sono dotate di iniezione Mikuni, sospensioni KYB, freni Brembo e pneumatici Michelin Enduro Competition IV abbinati a una capacità di carburante di 7,2 litri per entrambi i modelli.

Prodotto presso lo stabilimento di produzione SWM in Lombardia, Italia, SWM RS 300R e RS 500R sono supportati dalla garanzia di sei mesi su parti e manodopera.