Smartphone: su Android queste applicazioni sono a dir poco letali

Le applicazioni presenti nel seguente elenco sono in realtà dei malwares a dir poco letali, fate attenzione e non installatele

Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui ognuno di noi è esposto giornalmente sono i malwares, i programmi dannosi infatti hanno visto una diffusione a dir poco incredibile legata alla profonda integrazione dei nostri smartphone nella vista di ognuno di noi, fattore che li porta nel tempo a far transitare nelle loro memorie dati di una certa importanza che fanno gola agli hackers.

I malwares dunque per infiltrarsi nei dispositivi sfruttano un metodo altamente diffuso, quello delle app droppers, ovvero delle applicazioni a tratti banali che una volta installate, inoculano uno script malevolo all’interno del device che compie azioni dannose, dal furto dei dati contenuti fino al controllo delle periferiche come camera e microfono.

Ovviamente il rischio di incappare in questi programmi dannosi aumenta se si ha la tendenza a scaricare applicazioni da fonti non certificate, basti pensare al semplice web nudo dove non vengono condotti controlli periodici.

App malware da non installare