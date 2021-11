Se pensi di avere il telefono più costoso sul mercato, ripensaci. Preparati e lasciati sbalordire dai prezzi incredibili di questi dieci telefoni cellulari più costosi al mondo.

Ecco di seguito la lista degli smartphone piu’ costosi al mondo:

Lista smartphone da milionari 2021

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond: costa 48,5 milioni di euro

Realizzato in oro 24 carati e tempestato di un enorme diamante rosa sul retro, non ci chiederemo perché questo sia il telefono cellulare più costoso del mondo. Inoltre, questo telefono con rivestimento in platino è protetto dagli hacker per proteggere le informazioni del proprietario dal furto.

Smartphone Diamond Crypto: costa 1,3 milioni di euro

Questo telefono una volta era considerato il telefono più costoso del mondo. Progettato da Peter Alosson e creato da JSC Ancort, è realizzato in platino massiccio e il suo logo è in oro rosa. Sempre in oro rosa, il tasto di navigazione presenta 28 diamanti a taglio rotondo. Questo telefono ha un totale di 50 diamanti di cui 10 rari blu. Il legno su entrambi i lati è in ebano Macassar lucidato a mano.

Goldvish Le Million: costa 1 milione di euro

Al momento della sua uscita, questo dispositivo è stato inserito nel Guinness dei primati come il telefono più esclusivo e costoso del mondo. Progettato da Emmanuel Gueit, questo telefono placcato oro presenta 120 carati di diamanti classificati VVS-1 ed è realizzato in oro bianco 18 carati.

Gresso Luxor Las Vegas Jackpot: costa 1 milione di euro

Questo telefono è dotato di un pannello posteriore in legno estratto da un albero africano di oltre 200 anni. Progettato da Gresso, un rinomato designer di accessori, questo telefono ha diamanti neri e oltre 180 grammi di oro in questo dispositivo. Ogni chiave è impreziosita da una gemma di zaffiro. Inoltre solo tre delle sue unità prodotte hanno inciso un numero univoco.

Rivoluzione Goldvish: costa 488.150 euro

La società svizzera Goldvish ha creato questo telefono. Le estremità arrotondate di questo telefono sono realizzate in oro rosa e bianco, display in vetro zaffiro, diamanti e pelle pregiata. C’è un orologio analogico staccabile di Frederic Jouvenot in questo telefono. Non c’è da stupirsi se il suo prezzo è alto perché solo 30 unità sono state realizzate per questo telefono.

Vertu Signature Cobra: costa 310.000 euro

Dal suo nome, c’è un serpente avvolto attorno ai bordi di questo telefono composto da due smeraldi e 439 rubini. Progettato da un’azienda di gioielli francese Boucheron e assemblato a mano nel Regno Unito, questo telefono placcato in oro ha diverse gemme costose. Inoltre, per questo Vertu sono state create solo 8 unità.