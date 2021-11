Molte persone vogliono ottenere un numero di cellulare VIP, ma cosa significa? Questi numeri VIP sono resi disponibili all’interno di una sequenza, che viene rilasciata al mercato in batch. Quindi, ad esempio, se un fornitore di servizi di telecomunicazione deve eseguire un nuovo batch di numeri da 9100000000 a 9200000000, avrà solo un numero selezionato di numeri VIP come 9111111111.

La maggior parte di questi numeri VIP viene acquisita non appena vengono immessi sul mercato dai rivenditori, che li vendono a un prezzo più alto. Molti di questi rivenditori hanno iniziato a vendere tali numeri online a causa della pandemia di COVID-19.

Puoi trovare molti provider di numeri di cellulare VIP online sui loro siti web dedicati come Ebay. Questi venditori hanno un elenco di numeri VIP disponibili. Bastera’ cercare l’operatore richiesto e aggiungere la parola vip number accanto.

Dopo aver effettuato il pagamento, il rivenditore ti invierà un codice di portabilità unico (UPC) per il numero insieme a una fattura per lo stesso.

Ci sono molti truffatori che si spacciano per venditori autentici online. Quindi prima di acquistare il numero esegui tutte le verifiche necessarie.

Se questo non è il percorso che vuoi prendere, puoi andare al centro servizi più vicino di qualsiasi fornitore di telecomunicazioni e tentare la fortuna per trovare se hanno dei buoni numeri di cellulare che puoi registrare a tuo nome.

Cosa significa possedere un numero VIP?

Un numero VIP è un numero che è contiene una combinazione di lettere e numeri volta ad essere facile da comprendere/memorizzare.

Viene utilizzato principalmente da aziende che desiderano assicurarsi che i propri clienti siano in grado di chiamarli facilmente. Costa molto e quindi un numero a tua scelta, in particolare il prefisso, non è esattamente facile da ottenere.