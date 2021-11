Abbiamo già visto una sfilza di perdite attorno al Samsung Galaxy S22, ma siamo lieti di aggiungere nuove informazioni alla lista: nuove immagini mostrano quelli che sembrano essere i proteggi schermo ufficiali per tutti e tre i telefoni della gamma, dandoci una migliore comprensione dei loro disegn frontali e delle relative proporzioni.

Questi provengono da UniverseIce, un leaker frequente e affidabile, quindi probabilmente si tratta di dettagli autentici. I suggerimenti che forniscono queste nuove immagini sono coerenti con ciò che abbiamo visto in precedenti fughe di notizie e rapporti.

Galaxy S22: la nuova serie arriva a febbraio 2022

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è il più grande dei tre smartphone, con un design più simile a un Galaxy Note, con angoli squadrati. infatti, si è ipotizzato che questa volta l’S22 Ultra possa essere soprannominato Note, anche per le sue dimensioni effettive.

Secondo le speculazioni precedenti, il Galaxy S22 base presenterà un display da 6,06 pollici, il Galaxy S22 Plus avrà un display da 6,55 pollici e il Galaxy S22 Ultra avrà un display da 6,81 pollici. Ciò corrisponde con le ultime fotografie che sono emerse su Internet.

Il fatto che tutti e tre i modelli disporranno di fotocamere selfie perforate ricavate dal display anteriore è ulteriormente confermato da queste protezioni per lo schermo. Secondo precedenti indiscrezioni, le fotocamere frontali sotto il display dovranno attendere l’aggiornamento del Galaxy S23 (o forse anche più tardi).

Sebbene le perdite di accessori del tipo protezione dello schermo non siano le più migliori per approfondire un device che ancora non è arrivato sul mercato, forniscono ulteriori prove per alcune delle speculazioni che circondano questi telefoni. In termini di data di uscita, dovrebbero arrivare a febbraio 2022.