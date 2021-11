Torniamo a parlare di smartphone Realme, dopo avervi proposto la recensione completa dell’ottimo GT Neo 2 – un medio gamma dall’incredibile rapporto qualità prezzo. Nelle scorse ore sono trapelati online quelli che dovrebbero essere i primi benchmark AnTuTu di Realme GT 2 Pro.

Lo smartphone Realme top gamma che prenderà il posto della serie GT, nella sua versione Pro ha totalizzato un punteggio notevole: ben 1.025.215 punti. Purtroppo, Antutu non ci non ha rivelato dettagli sui punteggi di GPU, CPU, memoria e test UX, ma di contro abbiamo tutte le specifiche tecniche chiave.

Lo smartphone Realme top gamma fa paura

AnTuTu ci fornisce tutte le specifiche tecniche di Realme GT 2 Pro, nome in codice RMX3300. Il device fa impallidire Xiaomi 11 T Pro per un hardware da vero top gamma. Abbiamo un display dotato di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, inedito chipset Snapdragon 8 Gen1 e GPU Adreno 730. Non mancano memorie RAM LPDDR5 e archivio interno UFS 3.1.

La variante dell’RMX3300 che è apparsa su AnTuTu ha 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il dispositivo é basato persino su Android 12.

Probabilmente vi starete chiedendo: cos’è questo adesso Snapdragon 8 Gen 1? Bene, Qualcomm ha deciso di cambiare schema di denominazione, chiamando l’offerta di punta SD 8 Gen 1. Alcuni processori, poi, otterranno un suffisso “G” per indicare velocità di clock più elevate per la GPU, come già succede – esempio Snapdragon 765 e 765G.

Nel test della CPU, il Realme RMX3300 ha ottenuto 237.710 punti. In quello della GPU, invece, 447.926. Cosa notiamo? Fateci attenzione, un aumento di circa il 37,5% rispetto alle prestazioni della GPU di Snapdragon 888. Risultati che ci lasciano senza parole.

Rumor recenti hanno ipotizzato che lo smartphone Realme sarà caratterizzato da un display AMOLED FHD+ 120Hz da 6,55 pollici, Realme UI 3.0 ed una batteria da 5,000mAh con supporto alla ricarica super rapida a 125W. Siamo curiosi del comparto fotografico, che si dice vedrà l’adozione una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel ed una frontale da 32 megapixel.

Realme GT 2 Pro sarà presentato ad inizio 2022, e si dice che il suo prezzo sarà di circa 600 euro. Più economica la variante base, che non dovrebbe superare i 400 euro al cambio.