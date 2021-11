Netflix si prepara a tenere compagnia agli utenti per tutto il mese di dicembre con tantissime novità. Sono in arrivo tanti nuovi titoli per questo fine anno, tra cui alcuni molto attesi. Ad esempio avremo finalmente la possibilità di scoprire il finale de La casa di carta. Vediamo insieme gli altri titoli in uscita.

Netflix: tutti i titoli in uscita a dicembre

Oltre all’attesissima ultima stagione de La casa di carta, avremo anche a disposizione le nuove stagioni di THe Witcher e Cobra Kai. Ecco di seguito tutti i titoli in arrivo il prossimo mese:

Lost in Space 3 (1 dicembre)

Archer 12 (1 dicembre)

New Amsterdam 2 (1 dicembre)

The 100 7 (1 dicembre)

Coyotes (2 dicembre)

La casa di carta 5 Volume 2 (3 dicembre)

Jurassic World: Nuove avventure 4 (3 dicembre)

Titans 3 (8 dicembre)

The Sinner 3 (9 dicembre)

Aranyak, Stagione 1 (10 dicembre)

How to Ruin Christmas 2 (10 dicembre)

Saturday Morning All Star Hits! (10 dicembre)

The Hungry and the Hairy (11 dicembre)

Elite, Storie brevi per Natale 2 (15 dicembre)

Decoupled (17 dicembre)

Fast & Furious: Piloti sotto copertura 6 (17 dicembre)

The Witcher 2 (17 dicembre)

Bulgasal: Anime immortali (18 dicembre)

È successo a Oslo (19 dicembre)

Emily in Paris 2 (22 dicembre)

The Silent Sea (24 dicembre)

Gli ansiosi (29 dicembre)

Kitz (30 dicembre)

Cobra Kai 4 (31 dicembre)

Stay Close (31 dicembre)

Anime

Kemono Jihen (1 dicembre)

Le bizzarre avventure di JoJo 5 (1 dicembre)

Shaman King, stagione 1 Parte 2 (9 dicembre)

Aggretsuko 4 (16 dicembre)

Docuserie