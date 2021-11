Netflix continua a far parlare di sé per le numerose produzioni di successo, tra film e serie tv, disponibili in streaming. Se l’autunno è stata la stagione del fenomeno Squid Game, per i prossimi mesi sono previste tante altre sorprese tra il lancio della nuova stagione di Stranger Things o la fine di Better Call Saul.

Netflix, il nuovo aumento di costi per due listini

La discussione su Netflix non si basa però soltanto sulle grandi produzioni. La piattaforma streaming infatti si è resa protagonista anche per una piccola ma importante rivoluzione sotto l’aspetto commerciale. Ancora una volta, infatti, la tv online proporrà a tutti i suoi clienti una serie di rimodulazioni unilaterali sui costi.

Le offerte di Netflix prevedono modifiche per due dei tre attuali piani di visione. Un primo aumento sui costi è previsto per il ticket Premium. Il nuovo prezzo del servizio sarà di 18,99 euro, a differenza dei precedenti 16,99 euro. Per i clienti ci sarà sempre la possibilità di guardare contemporaneamente i contenuti su 4 dispositivi e la tecnologia del 4K UHD.

Novità previste anche per il pacchetto Standard. Il costo del pacchetto sarà di 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Gli utenti avranno un ticket che comprende la visione contemporanea degli eventi su due dispositivi e la tecnologia del Full HD.

Proprio in queste settimane, Netflix sta avvisando gli utenti attraverso delle mail informative con tutti i riferimenti. Le modifiche di listino dovrebbero interessare sia i vecchi che i nuovi clienti e dovrebbero partire dal mese di Dicembre.