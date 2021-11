La NASA è pronta a indagare nello spazio portando avanti una missione unica nel suo genere: bisognera’ deviare un asteroide facendovi schiantare intenzionalmente una navicella/missile spaziale contro di esso. La missione offre una rara possibilità nel mondo reale di testare una strategia di difesa planetaria che potrebbe proteggere la Terra da una collisione potenzialmente catastrofica in futuro.

La missione DART da 325 milioni di dollari, abbreviazione di Double Asteroid Redirection Test, è stata lanciata mercoledì alle 1:21 dalla Vandenberg Space Force Base in California. La navicella spaziale è andata in orbita a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9.

La sonda trascorrerà quasi un anno in viaggio verso un sistema di asteroidi a più di 6,5 milioni di miglia di distanza dalla Terra. L’obiettivo della missione è Dimorphos, una roccia spaziale che misura 525 piedi di diametro che orbita attorno a un asteroide molto più grande chiamato Didymos, che misura circa 2500 piedi di diametro.

Eccellenze italiane a bordo per la missione

Né Dimorphos né Didymos rappresentano una minaccia per il pianeta, secondo la NASA, ma il sistema è un “campo di prova perfetto” per capire se far schiantare un’astronave su un asteroide può effettivamente cambiare il suo movimento nello spazio.

Il prossimo autunno, la NASA schiaccerà la navicella spaziale DART contro Dimorphos a una velocità di circa 15.000 mph. I telescopi sulla Terra studiano Didymos e il suo Dimorphos “a forma di luna” da decenni e hanno osservato che la roccia spaziale più piccola circonda la sua controparte più grande una volta ogni 11 ore e 55 minuti, ha affermato Nancy Chabot, planetaria della Johns Hopkins University Applied Physics Laboratorio e responsabile del coordinamento della missione.

Chabot e i suoi colleghi vogliono vedere se la collisione può alterare l’orbita di quasi 12 ore di Dimorphos. La NASA stima che la manovra cambierà la velocità dell’orbita della roccia spaziale di appena una frazione di secondo, una differenza di solo alcuni minuti, ma lo spostamento dovrebbe essere rilevabile dai telescopi terrestri.

“Questo non distruggerà l’asteroide, gli darà solo una piccola spinta”, ha detto all’inizio di questo mese in un briefing con le notizie. “In realtà devierà il suo percorso attorno all’asteroide più grande, quindi stiamo dimostrando la deflessione dell’asteroide in questo doppio sistema di asteroidi”.

La sonda DART verrà distrutta durante il test, ma un piccolo cubo di fabbricazione italiana che la navicella spaziale dispiegherà più di una settimana prima dell’incidente trasmetterà le foto dell’impatto e delle sue conseguenze.