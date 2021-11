La Casa di Carta 5: un nuovo incredibile video anticipa la fine della serie

Ci siamo, il fatidico momento sta arrivando! Mancano pochi giorni al 3 dicembre 2021, data in cui arriveranno gli ultimi cinque episodi di una delle serie TV più cult della storia dello streaming on demand. Ma c'è di più, molto di più. Infatti, un nuovo video, da poco pubblicato sull'account ufficiale La Casa di Carta, non solo anticipa la fine di questa incredibile e amata serie TV Netflix, ma annuncia anche un evento che si svolgerà in diretta il 30 novembre. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La Casa di Carta 5 e il video che rivela un evento speciale

La Casa de Papel, account ufficiale dell’omonima serie TV Netflix spagnola, ha da poco pubblicato un nuovo video che rivela un evento speciale. In realtà, dal post si evince che la banda, e quindi tutti gli attori del cast di questo titolo dalla prima all’ultima stagione, si riuniranno per un evento in diretta. Ecco cosa ha twittato la pagina ufficiale de La Casa di Carta:

“È tempo di festeggiare #LCDP5 in grande stile! Unisciti a noi il 30/11 e goditi dal vivo come il cast e la Resistenza celebrano l’eredità della serie“.

¡Es hora de celebrar #LCDP5 a lo grande! Acompáñanos el 30/11 y disfruta en directo cómo el reparto y la Resistencia celebran el legado de la serie.

It's time to celebrate #MoneyHeist! Join us on Nov 30 and watch live as the cast & the Resistance celebrate the legacy of the show. pic.twitter.com/G4p6qhsw5G — La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 27, 2021

Cosa succederà durante l’evento e cosa dobbiamo aspettarci da questo singolare ritrovo? Non sappiamo nulla in merito e speriamo che prima di domani ulteriori informazioni possano soddisfare il nostro desiderio di sapere. Resta comunque il fatto che tutto questo ci ricorda come La Casa di Carta 5 Volume 2 sarà l’ultimo appuntamento di questa serie TV Netflix che ha fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo.

“La rapina del secolo giunge al termine. L’ultima stagione di La casa di carta arriva il 3 dicembre, solo su Netflix. La posta in gioco non potrebbe essere più alta per il tormentato professore, mentre cerca di portare l’oro e la sua squadra fuori dalla banca“.

È questa la sinossi che Netflix ha pubblicato per introdurre il trailer che aveva annunciato l’arrivo della seconda parte de La Casa di Carta 5.