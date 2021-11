Sono in arrivo una serie di novità per gli utenti di Iliad per i prossimi mesi. L’operatore francese sotto il punto di vista commerciale continua a puntare sulla Giga 120. La ricaricabile si conferma la migliore del momento nel camp della telefonia mobile con consumi illimitati per chiamate ed SMS e 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, il possibile addio delle reti 3G

La Giga 120 – questo uno dei suoi reali punti di forza – assicura agli abbonati anche la possibilità di accedere al servizio 5G. Gli utenti che scelgono questa promozione di Iliad non soltanto potranno navigare in internet con le reti di ultima generazione, ma potranno farlo anche a costo zero.

Gli investimenti di Iliad sul 5G saranno sempre più continui nel corso dei prossimi mesi ed entro il 2022 il provider dovrebbe raggiungere anche la copertura più alta possibile del territorio nazionale.

L’arrivo del 5G sarà però propedeutico anche ad una serie di conseguenze. Il gestore francese nel suo futuro prossimo dovrebbe iniziare un processo di dismissione per le linee 3G.

Iliad segue la strada speculare a quella già iniziata da TIM e Vodafone, andando ad eliminare completamente le sue reti 3G. Anche in questo sensi sono però previste alcune differenziazioni. Se per TIM, i tempi per la dismissione delle vecchie reti internet sono molto più immediati, per Iliad le tempistiche si allungano. Stando alle indiscrezioni, le reti 3G del provider transalpino saranno ancora disponibili, almeno sino a quando non si sarà raggiunta la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per il 4G.