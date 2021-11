L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile propone da sempre delle offerte mobile molto interessanti e a dei prezzi molto ridotti. Una delle offerte che fanno più gola agli utenti è però quella denominata ho. 7,99 120 GB. Quest’ultima, in particolare, è stata prorogata ulteriormente fino a data da destinarsi.

ho. Mobile: offerta ho. 7,99 120 GB ancora disponibile per gli utenti

Come già accennato, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone può vantare un ampio catalogo di offerte mobile dal prezzo concorrenziale. Tra queste, l’operatore deciso di prorogare fino a data da destinarsi l’offerta denominata ho. 7,99 120 GB.

Quest’offerta aveva infatti una scadenza, ma ora gli utenti potranno ancora attivarla sia presso i negozi fisici autorizzati sia andando direttamente sul sito web dell’operatore. Nello specifico, l’offerta è rivolta ed è attivabile dagli utenti che effettueranno la portabilità dagli operatori Fastweb, Iliad e alcuni operatori telefonici virtuali. Tra questi, sono inclusi Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia e Feder Mobile.

Attivando l’offerta in questione, gli utenti potranno dunque usufruire di un quantitativo di traffico dati davvero esagerato pari a 120 GB con connettività 4G ma non solo. Sono infatti compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS anch’essi illimitati. Il costo dell’offerta è di 7,99 euro al mese, il costo per la scheda SIM è di 0,99 euro, mentre è gratuito il costo di attivazione.