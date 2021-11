A partire dallo scorso 27 novembre 2021, l’operatore virtuale Feder Mobile ha iniziato a proporre l’offerta Standard a 5,99 euro al mese. Per un periodo limitato, il prezzo iniziale viene scontato e i mesi inclusi raddoppiati.

Questa offerta è stata successivamente modificata in Standard X2, scopriamo insieme l’intero bundle proposto.

Feder Mobile: offerta Standard X2 a meno di 6 euro al mese

L’offerta Standard X2 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 5,99 euro al mese. Il contributo iniziale, in condizioni normali, è pari a 30,90 euro, composto dal prezzo della nuova SIM ricaricabile, dal costo di attivazione e dal prezzo del primo mese anticipato.

Attraverso la nuova promo, valida fino al 9 Gennaio 2022 salvo proroghe o cambiamenti, il costo iniziale scende invece a 29,99 euro. Inoltre, dopo aver pagato questo importo, il nuovo cliente può usufruire dell’offerta per 2 mesi consecutivi, di conseguenza, il primo mese risulta gratuito.

Questa nuova promozione è disponibile sia online, nel sito ufficiale dell’operatore, che nei negozi di telefonia mobile autorizzati ad attivare SIM Feder Mobile. Qualora il cliente dovesse decidere di aderire allo Sliding Cost, cambiando offerta tariffaria, o decidesse di effettuare una portabilità prima del rinnovo, perderà il diritto ad usufruire del rinnovo gratuito sull’offerta Standard x2, ottenuto in fase di acquisto.

Si specifica inoltre che questa offerta è valida per tutti i nuovi clienti Feder Mobile, sia con nuovo numero che in portabilità, ci teniamo a precisare che nei negozi non è valida se si proviene da Vodafone. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori informazioni.