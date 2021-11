Il Cyber Monday di Esselunga è pazzesco, all’interno del volantino che l’azienda ha deciso di lanciare per l’occasione, si possono scovare ottime occasioni e prezzi sempre più bassi per riuscire a risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

La campagna promozionale propone al consumatore la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve sempre essere esercitata nelle medesime location, con l’aggiunta della variante no brand per la telefonia mobile (quindi aggiornamenti rilasciati tempestivamente dai produttori). In parallelo, ricordiamo comunque che le scorte non dovrebbero essere limitate, e che gli acquisti dovranno essere completati solamente nei singoli punti vendita.

Esselunga: i segreti del volantino

All’interno del volantino Esselunga gli utenti possono trovare pane per i propri denti, il giustissimo concentrato di offerte speciali e di prodotti di alta qualità, al giusto prezzo. Un esempio è chiaramente il Samsung Galaxy S21 5G, un prodotto che non necessita assolutamente di presentazioni, e che oggi risulta essere più alla portata di tutti, data la possibilità di acquistarlo a soli 599 euro. Volendo puntare ad un prezzo superiore, il consiglio è di mettere le mani su Apple iPhone 12 Pro, un top a tutti gli effetti, data la richiesta attuale di 898 euro.

Coloro che invece vorranno accedere a prodotti meno qualitativi e performanti, potranno fare affidamento su soluzioni del calibro di Vivo Y72, Nokia C20, Samsung Galaxy A12, Realme C11 o anche Apple iphone XR. Le altre proposte sono raccolte sul sito ufficiale.