Il volantino che Carrefour ha deciso di lanciare in occasione del Cyber Monday è veramente interessante, in quanto al suo interno si possono scovare buone occasioni a cui fare riferimento per risparmiare e godere comunque di una buonissima qualità generale.

La campagna promozionale risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, sebbene non presenti differenze o limitazioni territoriali di alcun tipo; in altre parole gli acquisti sono effettuabili recandosi personalmente in negozio, avendo la sicurezza che le scorte non sono limitate e non dovrebbero terminare prima del previsto.

Se volete avere sul vostro smartphone i codici sconto Amazon, e scoprire anche le nuove offerte del Cyber Monday, dovete iscrivervi qui.

Carrefour: tutte le offerte del Cyber Monday

Attenzione alle offerte Carrefour, i prezzi possono essere davvero molto più bassi del normale, spingendo gli utenti ad acquistare prodotti sempre più economici, sebbene comunque la base di partenza sia davvero bassissima. L’unico modello interessante, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, è lo Xiaomi Redmi 9AT; in commercio da più di un anno, viene proposto a meno di 100 euro, garantendo difatti prestazioni basilari.

Dopo averlo acquistato, tuttavia, consigliamo di virare su Xiaomi Mi Band 4C, una simpatica smartband da soli 14,95 euro, perfetta per essere abbinata con il prodotto della stessa marca, e con la quale si raggiungono discrete prestazioni generali. La campagna promozionale la potete scoprire nel dettaglio sul sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino ogni singolo prezzo basso, e riuscire ad acquistare i migliori prodotti in circolazione, risparmiando.