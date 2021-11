Le novità Amazon Prime Video di dicembre 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi.

Questo mese natalizio non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese. Vi ricordo che potete anche chiedere una prova gratuita e decidere solo successivamente se continuare con l’abbonamento o meno.

Amazon Prime Video: alcune novità di dicembre 2021

Una delle novità Amazon Prime Video di dicembre 2021 è la saga di Harry Potter dal 1° dicembre, che viene resa disponibile con tutti gli 8 film: La Pietra Filosofale, La Camera dei Segreti, Il Prigioniero di Azkaban, Il Calice di Fuoco, L’Ordine della Fenice, Il Principe Mezzosangue e i Doni della Morte (parte 1 e 2). In esclusiva su Amazon Prime Video arriva Io sono Babbo Natale, l’ultimo film del grande Gigi Proietti. Ettore è un galeotto che non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. Finisce a casa di Nicola, un simpatico signore che non possiede oggetti di valore, ma sostiene di essere Babbo Natale. Disponibile dal 6 dicembre.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 10 dicembre 2021 Riz Ahmed e Octavia Spencer in Encounter, il nuovo thriller sci-fi che vede un marine decorato partire in una missione per salvare i suoi due figli da una minaccia misteriosa. Proseguendo nel viaggio, i bambini dovranno lasciarsi in qualche modo l’infanzia alle spalle. Diretto da Michael Pearce e scritto da Joe Barton e dallo stesso regista. Dal 21 dicembre 2021 sarà disponibile Being the Ricardos, film original con protagonisti Nicole Kidman e Javier Bardem. Lucille Ball e Desi Arnaz sono minacciati da sconcertanti accuse personali, diffamazioni politiche e taboo culturali: il film porta il pubblico nella writers room, sul palcoscenico e nel privato dei due artisti durante una settimana cruciale della produzione della loro rivoluzionaria sitcom. Con la regia del Premio Oscar Aaron Sorkin.

Dal 23 dicembre anche A Quiet Place II, sequel del fortunato film del 2018 con John Krasinski ed Emily Blunt. La famiglia Abbott è costretta ad affrontare i terrori del mondo esterno avventurandosi nell’ignoto: scoprirà che le creature che cacciano ascoltando i suoni non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero.