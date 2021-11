A partire da novembre 2021, Vodafone ha rilasciato un comunicato in cui diceva che avrebbe modificato le proprie condizioni Generali per le nuove attivazioni, in particolare modificando la soglia massima di traffico dati ritenuta lecita e corretta per i clienti con offerte con GB illimitati.

Come accennato in precedenza, l’operatore ha già di recente specificato nelle condizioni delle offerte con giga illimitati i parametri secondo i quali l’utilizzo del traffico dati non è stato ritenuto lecito e corretto: “ai sensi dell’articolo 10 delle Condizioni Generali di Contratto Vodafone”.

In precedenza, le condizioni contrattuali di Vodafone prevedevano che l’utilizzo del servizio non fosse ritenuto lecito e corretto in presenza di volumi di traffico mensili anomali. Nel caso in cui il consumo medio dei clienti con offerte simili e contestualmente uno o più parametri non fossero rispettati (compresa la prevalenza dell’uso negli hotspot, i contenuti audiovisivi e il traffico in upload).

Cosa cambia

Dall’8 novembre 2021 sono invece in vigore le nuove Condizioni Generali di Contratto Vodafone, che hanno modificato e semplificato proprio il meccanismo con cui viene calcolata la soglia di traffico dati mensile ritenuta lecita e corretta per i clienti con offerte Giga illimitate.

Questa nuova soglia massima di traffico dati, detta anche Fair Usage Policy (FUP), si applica a tutte le nuove attivazioni delle offerte Vodafone con Giga illimitati (come quelle della gamma Infinito).

Queste tipologie di condizioni hanno lo scopo di limitare i clienti che fanno un utilizzo molto elevato dei giga, non rispettando le condizioni di corretto e lecito utilizzo previste da Vodafone per le offerte con traffico dati illimitato.

Nel dettaglio, nelle nuove Condizioni Generali di Contratto Vodafone, all’articolo 10, viene ora specificato quanto segue:

Per i piani, le opzioni e/o le promozioni per smartphone che prevedono traffico dati illimitato incluso, quando si ha un volume di traffico dati mensile inferiore a 5 volte il consumo medio mensile dei clienti con offerte simili (i relativi dati di consumo medio saranno pubblicate di volta in volta sul sito vodafone.it). Il superamento di tali parametri consente a Vodafone di monitorare il traffico dei clienti, al fine di verificare l’esatta natura di tale superamento, anche contattando il cliente.