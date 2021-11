Se avete assistito al nuovo teaser di Stranger Things sarete senz’altro a conoscenza di quello che sta accadendo ad Undici. A quanto pare, la giovane protagonista si trova ora in California. Allo stato attuale, c’è un poster che ci consente di vedere quali sono i posti più iconici della serie TV, la quale purtroppo non sarà rilasciata prima della prossima estate.

Kyle Lambert è il creatore del poster di cui parleremo, dove ci mostra ambientazioni come l’Hawkins High e l’Hawkins National Laboratory, raffigurati insieme ai Demogorgoni, creature spaventose che hanno contraddistinto la serie. In seguito, c’è anche lo skyline di Chicago, il quale richiama ad un episodio della seconda stagione. Sicuramente i fan che hanno seguito la serie TV con maggiore attenzione avranno notato senz’altro i personaggi in sella alle loro bici travestiti da Ghostbusters.

Stranger Things: ecco i titoli dei nuovi episodi

Al di là dei luoghi familiari che abbiamo denotato prima, ce ne sono anche altri nuovi molto interessanti, come la nuova città dove si è trasferita la famiglia Byers o la struttura dei russi dove è rinchiuso Hopper, il quale è vivo e vegeto.

Il poster di cui vi stiamo parlando è stato svelato allo Stranger Things Day, una celebrazione resa nota per tutti i fan dello show di Netflix e anche per commemorare il giorno in cui il personaggio di Will Byers, è stato catapultato nel sottosopra. In più, sono stati rivelati anche i titoli dei nuovi episodi di Stranger Things: